Correre col pensiero rivolto ad Antonio Bucci: cresce l’attesa a Fossacesia per la Notturna

La seconda edizione del Bucci Runner Memorial-Notturna Città di Fossacesia è oramai lanciata verso lo svolgimento dopo le tante operazioni di messa a punto a livello organizzativo nel dietro le quinte per mano dell’Atletica Fossacesia.

Un evento da non perdere dal pomeriggio fino a sera inoltrata giovedì 4 agosto. Nuovo look per quel che concerne il percorso: oltre all’attraversamento del centro cittadino di Fossacesia si costeggia l’Abbazia di San Giovanni in Venere per tornare al Parco Aldo Moro dove sono fissati il ritrovo, la partenza e l’arrivo. Il programma della seconda edizione prevede alle 17:30 la visita al cimitero per la commemorazione davanti alla tomba di Antonio Bucci, alle 18:00 le gare dei bambini e dei ragazzi (0/5 anni, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 e 14/15), alle 19:15 la camminata non competitiva e alle 20:30 il clou della serata con la partenza della competitiva. Garantito il pacco gara per i primi 600 iscritti, le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria maschili e femminili, il gruppo più numeroso con rimborso della quota pettorali al 50% e premi in natura per le successive cinque posizioni.

“Antonio Bucci continua a mancare ed è un patrimonio di tutti i podisti dell’area frentana e di tutta la regione Abruzzo. Non possiamo dimenticarci di lui e di quanto contava nel mondo podistico amatoriale abruzzese. D’ora in poi lo faremo sempre e il Memorial diventerà sicuramente una classica fissa nel calendario, pur facendo tanti sacrifici, nell’intento di far divertire i podisti e il pubblico presente. Abbiamo cambiato il percorso che è inverso a quello dello scorso anno, sono 10 chilometri pianeggianti e alla portata di tutti” ha spiegato Renato Menna, membro del comitato organizzatore per conto dell’Atletica Fossacesia.

Trailer edizione 2022 https://www.youtube.com/ watch?v=_a-WNpuCrpM e clip video percorso integrale https://www.youtube. com/watch?v=IoNrmihHUCM a cura di Passione Corsa Mario Bomba.

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba