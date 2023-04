L’Aquila. Sono 590 i casi di Covid-19 accertati in Abruzzo tra il 1° e il 7 aprile. Il totale sale così a 654.529. Le reinfezioni sono 37.999 (+188 rispetto a venerdì scorso). Se i dati sui contagi sono stabili, scendono ulteriormente i ricoveri e, al momento, non ci sono pazienti in rianimazione: le terapie intensive si svuotano per la prima volta dopo sei mesi.

Non si registrano neppure decessi recenti; il bilancio delle vittime è fermo a 3.948. E’ da oltre un anno che non si registravano vittime per sette giorni consecutivi, i nuovi casi sono emersi da 2.016 tamponi molecolari e 6.193 test antigenici: il tasso di positività è pari al 7,19%.

Gli attualmente positivi sono 9.764 (-32 rispetto a venerdì scorso): 55 pazienti (-3) sono ricoverati in ospedale

in area medica e nessuno (-1) è in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti

sono 640.817 (+622). Del totale dei casi, 132.374 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+162 rispetto a venerdì scorso), 188.194 in provincia di Chieti (+137), 156.267 in provincia di Pescara (+146), 155.337 in provincia di Teramo (+139) e 13.263 fuori regione (+3), mentre per 9.094 (+3) sono in corso verifiche sulla provenienza.