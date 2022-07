Coronavirus, salgono i ricoveri con quasi 1400 contagi e 1 vittima nelle ultime 24 ore

L’Aquila. In questa domenica 31 luglio sono 1393 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di cui 212 residenti in provincia dell’Aquila, 355 in provincia di Chieti, 354 nell’area di Pescara, 323 nel territorio di Teramo, 47 fuori regione e 102 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 1442 tamponi molecolari e 7376 test antigenici, 1 deceduto è stato registrato (risalente ai giorni scorsi), 455402 i guariti (+752), 48238 gli attualmente positivi (+640), di cui 284 ricoverati in area medica (+4) e 12 in terapia intensiva (+2).