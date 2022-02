Coronavirus: oggi oltre 67mila casi, 334 morti: un italiano su sei ha avuto il covid

Pescara. Sono 67.152 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio 2022, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 334 morti.

Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 683.715. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto all’11,1% di ieri. Sono invece 1.265 i pazienti in terapia intensiva, 57 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, ovvero 530 in meno rispetto a ieri.

Oltre 10 milioni guariti, un italiano su 6 ha avuto il Covid

Un italiano su sei ha avuto il Covid: dall’inizio della pandemia, due anni fa, sono infatti 10.089.429 i guariti. Nelle ultime 24 l’incremento è stato di 129.293. Sono invece 11.991.109 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.751.125, in calo di 62.149 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 150.555.

Da lunedì Sicilia torna gialla. Molise passa al giallo

Da lunedì prossimo la Sicilia passa dall’arancione al giallo. Il Molise, invece, da zona bianca diventa gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza di oggi, saranno in vigore da lunedì prossimo.

Sono 1872 (di età compresa tra 1 mese e 98 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 240673. Dei positivi odierni, 946 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 76 e 88 anni, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 2869.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 129873 dimessi/guariti (+3569 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 107931* (-1704 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 66487 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

508 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 28 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 107395 (-1697 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6111 tamponi molecolari (1994698 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 12867 test antigenici (2788970).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.86 per cento.

Del totale dei casi positivi, 51445 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+452 rispetto a ieri), 66511 in provincia di Chieti (+542), 56866 in provincia di Pescara (+366), 59243 in provincia di Teramo (+442), 3143 fuori regione (+37) e 3465 (+31) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.