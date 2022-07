Coronavirus, non si arresta la crescita dei contagi: 2180 positivi e 2 vittime in 24 ore

L’Aquila. In questa domenica 17 luglio sono 2180 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di cui 369 residenti in provincia dell’Aquila, 559 in provincia di Chieti, 559 nell’area di Pescara, 489 nel territorio di Teramo, 88 fuori regione e 116 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 1392 tamponi molecolari e 9715 test antigenici, 2 deceduti sono stati registrati (una 73enne in provincia di Chieti e una 82enne in provincia di Pescara), 425627 i guariti (+674), 47035 gli attualmente positivi (+1504), di cui 262 ricoverati in area medica (-5) e 3 in terapia intensiva (-1).