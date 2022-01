Coronavirus nella Marsica, ancora 374 nuovi positivi: solo ad Avezzano registrati 172 contagi in più

Avezzano. La diffusione del coronavirus non dà tregua alla Marsica: in 24 ore sono stati registrati 374 nuovi casi di coronavirus. Solo ad Avezzano si sono contati 172 positivi in più, a Celano 28, a Capistrello 13, a Trasacco 28. Decine ancora le classi che sono in dad per via della positività di uno o più alunni.

Nuovo screening a Civitella Roveto

Intanto a Civitella Roveto è stato organizzato un nuovo screening. È in agenda sabato 29 gennaio, dalle 15 alle 17.30, al Teatro comunale. le attività saranno supportate dagli infermieri di Civitella Roveto e dai volontari della Croce Verde.

Nuovo screening a Sante Marie

È stato organizzato per sabato nel Comune di Sante Marie un nuovo screening anti – covid gratuito nella sala don Beniamino, in piazza Aldo Moro. I tamponi antigienici saranno effettuati da personale medico – sanitario con il supporto della Protezione Civile comunale di Sante Marie che si occuperà della fase logistica. L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare e ricorda di rispettare le norme anti – covid per contrastare la diffusione del virus. Per info è possibile contattare il numero 331.9801193

