Coronavirus, nella Marsica 73 nuovi casi in tre settimane: ecco i comuni

Avezzano. Salgono a 73 i nuovi casi di coronavirus nella Marsica nelle ultime 3 settimane.

L’incremento dei casi riguarda il Comune di Trasacco, con 27 nuovi contagi, 13 ad Avezzano, 8 a Celano, 7 a Collelongo, 6 a Pereto, 3 a Cerchio, 2 a Tagliacozzo e altri 7 dove sono in corso verifiche sulla provenienza.

A preoccupare la variante Delta del virus: 5 casi della mutazione sono stati registrati in provincia dell’Aquila.

Intanto sono 42 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.803 tamponi molecolari, il numero più alto di test eseguiti in un solo giorno nelle ultime settimane. È risultato positivo l’1,1% dei campioni. Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.671 test antigenici.

In calo i ricoveri, che passano dai 29 di ieri ai 26 di oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512. Alla luce dei dati odierni, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 16,7. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 70 anni. La località con più nuovi casi è Pescara, con 15 contagi, la maggior parte dei quali riguardanti giovani e giovanissimi. L’incremento più consistente si registra proprio nel pescarese (16), dove i numeri peggiorano rapidamente. Seguono il Teramano (13), il Chietino (9) e l’Aquilano (7).

Gli attualmente positivi sono 935 (+3): 25 pazienti (-3) sono ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato, con nessun nuovo ingresso) è in terapia intensiva, mentre gli altri 909 (+6) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 71.790 (+39).