Coronavirus Marsica, in 24 ore 70 nuovi contagi: 29 sono ad Avezzano

Avezzano. Sono 70 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore, il giorno precedente erano stati 92.

Tutti i Comuni nel dettaglio: Avezzano 29, Balsorano 2, Capistrello 1, Carsoli 1, Castellafiume 2, Celano 4, Civita D’Antino 3, Gioia Dei Marsi 2, Lecce Nei Marsi 1, Luco Dei Marsi 2, Magliano De’ Marsi 3, Morino 1, Oricola 1, Ortucchio 2, Pescina 3, Rocca Di Botte 1, San Benedetto Dei Marsi 4, San Vincenzo Valle Roveto 2, Scurcola Marsicana 2, Tagliacozzo 2, Trasacco 2.

BOLLETTINO REGIONALE 6 MAGGIO 2022

Coronavirus Abruzzo, oggi 1657 nuovi positivi, 6 decessi e 1875 guariti

BOLLETTINO NAZIONALE 6 MAGGIO 2022

Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece 125, rispetto a ieri 13 in meno. Sono 302.406 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 327.178. Il tasso di positività è al 14,5%, stabile rispetto al 14,7% di ieri. Sono 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.164, ovvero 220 in meno rispetto a ieri.