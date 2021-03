Coronavirus, l’Italia supera i 10 milioni di dosi somministrate di vaccino

L’Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si apprende, tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Alle 14.50 erano esattamente 10.018.265.

“Dieci milioni. Questo è il numero di dosi di vaccino somministrate ad oggi. Dobbiamo ancora accelerare, perché il vaccino è la vera strada per superare questa stagione così difficile. Grazie a tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora a questo obiettivo”. Lo afferma su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Per il generale Francesco Paolo Figliuolo il piano vaccini della Lombardia “è coerente con quello nazionale, e questo mi conforta”. Figliuolo lo ha detto dopo aver fatto visita al centro vaccinale in Fiera Milano. “Va tutto bene? No, la cose che non vanno ci sono, le facciamo notare e insieme si mettono a posto”, ha detto.