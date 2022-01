Coronavirus, l’Abruzzo verso il giallo: 1135 nuovi casi, ricoveri salgono al 14%

L’Aquila. Sono 1.135 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.642. In aumento i ricoveri: alla luce dei dati odierni, il tasso di occupazione dei posti letto è al 12% per le terapie intensive e sale al 14% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale ancora e arriva a 1.172; solo una settimana fa era a 260.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 92 anni. Gli attualmente positivi salgono a 22.000 (+1.223): 184 pazienti sono ricoverati in area medica (+5) e 22 sono in terapia intensiva (+1), mentre gli altri 21.794 sono in isolamento domiciliare (+1217). I decessi riguardano una 70enne e un 74enne della provincia di Chieti. I guariti sono 87.087 (+5).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44). I numeri più alti restano quelli della provincia di Pescara, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti arriva a 1.273; seguono il Teramano (1.194), il Chietino (1.144) e l’Aquilano (828).