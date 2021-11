Coronavirus in Abruzzo: balzo dei ricoveri in terapia intensiva, occupazione sale al 6%

L’Aquila. Balzo dei ricoveri in terapia intensiva in Abruzzo, che nelle ultime ore sono quattro in più e passano da sei a dieci. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 6% (+3%), mentre

quello relativo all’area critica è fermo al 6%. I dati, seppur in peggioramento, restano al di sotto delle soglie da zona gialla, rispettivamente del 10 e del 15%. Continua ad aumentare anche l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che sale a 76.

Un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla: attualmente, con gli indicatori relativi alle ospedalizzazioni al di sotto dei livelli di allerta, i parametri restano da zona bianca. A livello territoriale, i numeri più alti si registrano nell’Aquilano, dove l’incidenza settimanale schizza a 120 (solo una settimana fa era a 52). Segue il Teramano, che dopo settimane in crescita mostra una prima flessione: il dato passa da 131 a 116. Poi ci sono il Pescarese con un’incidenza pari a 44 e il Chietino con 34.

Sono 152 (di età compresa tra 1 e 94 anni) invece i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84398, come riportato oggi nel BOLLETTINO REGIONALE.