Coronavirus, in Abruzzo 30 nuovi casi nelle ultime ore: nessun morto da 5 giorni

L’Aquila. Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.233 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,34% dei campioni. I ricoveri passano dai 27 di ieri ai 26 di oggi. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi: il bilancio delle vittime resta fermo a 2.512.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 89 anni. L’incremento più consistente si registra in provincia dell’Aquila (+14), seguita dal Teramano (+13) e dal Chietino (+5). Nessun nuovo caso nel Pescarese. La località con più nuovi casi è Teramo (7).

Gli attualmente positivi sono 900 (-93): 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 1 (invariato, senza nuovi ingressi) è in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (-92) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 71.380 (+123)