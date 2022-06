Coronavirus, giù contagi e vittime: 489 positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

L’Aquila. In questa domenica 12 giugno sono 455 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di cui 86 residenti in provincia dell’Aquila, 135 in provincia di Chieti, 103 nell’area di Pescara, 89 nel territorio di Teramo, 11 fuori regione e 31 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 1308 tamponi molecolari e 2562 test antigenici, nessun deceduto è stato registrato, 390805 i guariti (+99), 17137 gli attualmente positivi (+356), di cui 134 ricoverati in area medica (-9) e 1 paziente in terapia intensiva (invariato).