Coronavirus, bollettino regionale: 1.135 nuovi positivi e due decessi

L’Aquila. Pubblicati i dati dell’odierno bollettino regionale. Oggi in Abruzzo il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, si arricchisce di 1.135 nuovi positivi di età compresa tra 2 e 92 anni, di cui 639 emersi da test antigenico. Eseguiti 2. 599 tamponi molecolari e 51.961 test antigenici tra ieri e oggi. 2 deceduti, di cui una settantenne e un settantaquattrenne della provincia di Chieti, 8.7087 guariti (+5), 22 in terapia intensiva (+1) 21.794 in isolamento domiciliare (+1.217). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono 98 residenti in provincia dell’Aquila, 284 a Chieti, 202 a Pescara, 576 a Teramo, 26 fuori regione e 44 in accertamento.