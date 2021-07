Coronavirus, Abruzzo verso zona gialla con Campania e Sicilia. Chiesta modifica parametri per evitarlo

L’Aquila. Crescono i casi di coronavirus in Italia e avanza la variante Delta. L’Abruzzo, insieme Campania, Marche e Sicilia, secondo gli ultimi dati, va verso la zona gialla.

tualmente fra i parametri sotto la lente del ministero della Salute e del Cts c’è l’incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti: se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Scatta l’allarme con un combinato di contagi (Rt), superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quello delle terapie intensive.

Le regioni con i dati più elevati sono Sicilia e Abruzzo. Dai dati contenuti nelle schede delle singole regioni e province autonome emerge che l’incidenza più elevata si registra in Sicilia con 16.75 (in aumento rispetto alla rilevazione del precedente report quando era a 15.37) e in Abruzzo con 15.33 (in salita rispetto alla rilevazione precedente quando era a 11.36).

Seguono la Campania a 12.89, in salita rispetto al 9.86 del precedente report e le Marche con 11.09, in netta crescita rispetto al 4.66 del report precedente. Sono queste le regioni che superano i 10 casi ogni 100mila abitanti.