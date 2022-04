Coronavirus Abruzzo, scendono contagi ma salgono decessi: 1948 nuovi positivi e 8 vittime

In questo sabato 16 aprile risultano 1948 i nuovi postivi in Abruzzo nelle ultime 24 ore, con 313 residenti in provincia dell’Aquila, 628 in provincia di Chieti, 448 nell’area di Pescara, 463 nel territorio di Teramo, 35 fuori regione e 61 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 2725 tamponi molecolari e 11038 test antigenici, 8 deceduti sono stati registrati (1 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara), 295946 i guariti (+891) e 46575 gli attualmente positivi (+1049). Ad oggi risultano 315 i ricoverati in area medica (+21), 12 i pazienti in terapia intensiva (-2) e 46248 i cittadini in isolamento domiciliare (+1030).