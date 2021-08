Coronavirus Abruzzo: salgono a 111 i nuovi positivi, 13 i pazienti in terapia intensiva

L’Aquila. In questo sabato 28 Agosto 2021 sono 111 i nuovi positivi Abruzzo (di età compresa tra 2 e 97anni). In totale, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3151 tamponi molecolari e 6129 test antigenici, nessun deceduto è stato registrato, 74118 il numero dei guariti (+169) e 2196 quello degli attualmente positivi (-58). Nelle giornate di ieri ed oggi, i nuovi positivi registrati nelle differenti province risultano: 41 in quella dell’Aquila, 30 in quella di Chieti, 47 nell’area della provincia pescarese e 75 nell’area della provincia teramana. La cifra dei positivi fuori regione è pari a 5. Attualmente risultano 76 i ricoverati in area medica (+3), 13 i pazienti in terapia intensiva (-1) e 2107 in isolamento domiciliare (+26).