Coronavirus Abruzzo, organizzato a Roseto un hot spot di test rapidi il 31 in piazza della Libertà

Roseto degli Abruzzi. Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, al fine di fornire delle risposte celeri ai cittadini rosetani, fortemente preoccupati dall’impennata dei contagi da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, ha deciso di predisporre, grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo, della Protezione Civile e della Asl di Teramo, al supporto fondamentale del personale medico coordinato dai dottori Giacomo Di Giovannantonio e Mario Di Giulio, nonché delle associazione di volontari locali (Protezione Civile, Croce Rossa, Guide del Borsacchio, e Il vicinato di una volta), per venerdì 31 dicembre in Piazza della Libertà (lato ovest) un hot spot di test rapidi per rafforzare l’azione di prevenzione e controllo della pandemia (orario 9:00 – 13:00).

I cittadini potranno accedere al servizio gratuitamente e senza prenotazione solo se in possesso del Green Pass aggiornato alla seconda vaccinazione. Si precisa che i tamponi eseguiti in questa sessione non generano alcun green pass in caso di esito negativo del referto.

“In questo periodo di festività, per certi versi surreale, in quanto contrappone al desiderio naturale di stare insieme il dovere di farlo responsabilmente – sottolinea il sindaco Mario Nugnes – abbiamo scelto di provare a tranquillizzare i nostri cittadini mettendo loro a disposizione uno strumento di autodiagnosi, con la speranza di portare un po’ di serenità all’interno delle famiglie e di salutare questo anno come l’ultimo di un biennio che tutti noi vorremmo dimenticare”.