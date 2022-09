Coronavirus Abruzzo, meno contagi e decessi con 604 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

L’Aquila. In questo sabato 3 settembre risultano 604 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di cui 175 sono residenti in provincia dell’Aquila, 136 in provincia di Chieti, 122 nel territorio di Pescara, 135 nell’area di Teramo, 18 fuori regione e 18 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 955 tamponi molecolari e 3636 test antigenici, 2 deceduti sono stati registrati, 510739 i guariti (+531), 27255 gli attualmente positivi (+71), di cui 130 ricoverati in area medica (+1) e 7 in terapia intensiva (invariato).