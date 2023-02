L’Aquila. Sono 696 (di cui 257 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 18 e il 24 febbraio in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 651137 (di cui 36848 reinfezioni). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi (di età compresa tra 62 e 93 anni, di cui 1 risalente a periodi precedenti e comunicato solo questa settimana dalla Asl, 1 residente fuori regione) e sale a 3927.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 637219 dimessi/guariti (+712 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9991 (-27 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 100 pazienti (+19 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 2854 tamponi molecolari (2585857 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7462 test antigenici (4810067).

Del totale dei casi positivi, 131426 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+144 rispetto a venerdì scorso), 187417 in provincia di Chieti (+220), 155471 in provincia di Pescara (+197), 154509 in provincia di Teramo (+138), 13227 fuori regione (+4) e 9087 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.