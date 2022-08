Coronavirus Abruzzo, giù i contagi ma non le terapie intensive con 809 nuovi positivi e 2 vittime

L’Aquila. In questo sabato 13 agosto sono 809 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di cui 135 residenti in provincia dell’Aquila, 180 in provincia di Chieti, 204 nell’area di Pescara, 209 nel territorio di Teramo, 34 fuori regione e 46 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 883 tamponi molecolari e 4591 test antigenici, 2 deceduti sono stati registrati (di 77 e 84 anni), 495336 i guariti (+687), 25371 gli attualmente positivi (+119), di cui 223 ricoverati in area medica (-7) e 9 in terapia intensiva (invariato).