Coronavirus Abruzzo, è record di test rapidi: 20mila in un giorno e farmacie prese d’assalto

Pescara. E’ record di tamponi con test antigenici. Ne sono stati eseguiti 20.919 nelle ultime 24 ore. Mai ne erano stati fatti così tanti. I numeri, complici le festività, le cene e i pranzi di Natale, sono aumentati rapidamente nell’ultima settimana. In sette giorni, infatti, sono stati effettuati quasi centomila test antigenici, circa 25mila in più rispetto alla settimana precedente. E i numeri di domani potrebbero essere ancora più alti. Nelle ultime ore, infatti, le farmacie sono letteralmente prese d’assalto. A Pescara, ad esempio, all’esterno di tutte le farmacie che eseguono tamponi sono visibili lunghissime code, al punto che molte attività fanno fatica a erogare il servizio ordinario, con utenti costretti a lunghe attese per l’acquisto dei farmaci.

Viene segnalato, inoltre, un sensibile aumento delle vendite di self test, ovvero i tamponi che possono essere eseguiti autonomamente a casa. Sempre di più, dunque, coloro che vogliono sottoporsi a tampone: da un lato, spiegano gli addetti ai lavori, ci sono coloro vogliono fare il test dopo aver appreso della positività di amici e conoscenti, in un momento in cui la diffusione del virus è altissima; dall’altro il desiderio di sapere di essere negativi prima di incontrare i parenti per il Natale. Dalla task force regionale per l’emergenza coronavirus rilanciano l’invito alla prudenza – uso delle mascherine, distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti – e a sottoporsi alla terza dose del vaccino, in grado di ridurre sensibilmente il rischio di infezione.