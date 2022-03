Coronavirus Abruzzo, casi in crescita: 1969 nuovi positivi e 1 deceduto nelle ultime 24 ore

L’Aquila. In questo sabato 19 marzo risultano 1969 i nuovi positivi al Coronavirus (di cui 1437 emersi da test antigenico), di età compresa tra 3 mesi e 99 anni, con 445 residenti in provincia dell’Aquila, 485 in provincia di Chieti, 374 nell’area di Pescara, 564 nel territorio di Teramo, 37 fuori regione e 64 in fase di accertamento.

In totale sono stati eseguiti 4120 tamponi molecolari e 10656 test antigenici, 1 deceduto è stato registrato (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl), 248412 i guariti (+474) e 38170 gli attualmente positivi (+1494). Ad oggi risultano 256 i ricoverati in area medica (+3), 13 i pazienti in terapia intensiva (+1) e 37901 i cittadini in isolamento domiciliare (+1490).