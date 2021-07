Coronavirus, si svuotano le terapie intensive con zero ricoveri in Abruzzo. Boom di contagi

L’Aquila. In questa domenica 25 luglio, risultano 85 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo (di età compresa tra 1 e 85 anni – 8 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Chieti, 46 in quella di Pescara, 18 in quella di Teramo), mentre sono 6 i soggetti con residenza in accertamento. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 2197 tamponi molecolari e 3962 test antigenici. Nessun deceduto è stato registrato. Ad oggi, all’interno della regione sono 72056 i guariti (+1) e 1202 gli attualmente positivi (+84). Infine risultano 24 i ricoverati in area medica (+2), 0 il numero dei pazienti in terapia intensiva (-1) e 1178 i cittadini in isolamento domiciliare (+83).