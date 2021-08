Coronavirus Abruzzo, altre due vittime. Si svuotano le terapie intensive (-6)

L’Aquila. Coronavirus, domenica 29 agosto. Oggi in Abruzzo 140 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 91 anni), eseguiti 2491 tamponi molecolari e 6683 test antigenici, 2 deceduti, 74119 guariti (+1), 2333 attualmente positivi (+137), 80 ricoverati in area medica (+4), 7 in terapia intensiva (-6), 2246 in isolamento domiciliare (+139). I nuovi positivi registrati oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (36), Chieti (33), Pescara (17), Teramo (50), con residenza in accertamento (4).