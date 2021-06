Coronavirus Abruzzo: 44 nuovi positivi ma nessun nuovo decesso

L’Aquila. Oggi in Abruzzo si sono registrati 44 nuovi positivi (tutti di età compresa tra 2 e 59 anni): 23 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e un 1 residente fuori regione.

Tutto questo a fronte degli 3.659 tamponi molecolari eseguiti e dei 1.570 test antigenici. Non sono state registrate nuove vittime, mentre invece si alza il numero dei guariti che raggiunge quota 66.634 guariti (+73).

Sono dunque 5.114 attualmente positivi in Abruzzo (-31), 98 ricoverati in area medica (-7), 11 ricoverati in terapia intensiva (+1) e 5005 in isolamento domiciliare (-25).