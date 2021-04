Coronavirus Abruzzo: 258 nuovi positivi e 9539 cittadini in isolamento domiciliare

L’Aquila. Sono 258 oggi i nuovi casi positivi al Coronavirus in Abruzzo (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni – di cui 64 in provincia dell’Aquila, 59 in provincia di Chieti, 8 in quella di Pescara e 117 in quella di Teramo. Risultano 10 i residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 4223 tamponi molecolari e 2053 test antigienici. Il numero dei deceduti è pari a 4, con 56951 guariti (+25), 101000 attualmente positivi (+229), 506 i ricoverati in area medica (-9) e 56 ricoverati in terapia intensiva (+2). Sono 9539 attualmente i cittadini in insolamento domiciliare (+236).