Coronavirus Abruzzo: 196 nuovi positivi e un deceduto nelle ultime 24 ore

L’Aquila. In questa domenica 5 dicembre sono 196 i nuovi positivi al Coronavirus (di età compresa tra 1 e 95 anni), che al lordo dei riallineamenti, 45 risultano residenti in provincia dell’Aquila, 85 in provincia di Chieti, 24 nell’area di Pescara e 43 nel territorio di Teramo. In totale sono stati eseguiti 4800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici, 1 deceduto è stato registrato (un 53enne della provincia di Teramo), 81460 i guariti (+3) e gli 5080 attualmente positivi (+192). Ad oggi sono 115 ricoverati in area medica (+13), 7i pazienti in terapia intensiva (-3) e 4958 i cittadini in isolamento domiciliare (+182).