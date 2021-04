Coronavirus Abruzzo: 137 nuovi positivi e 9 decessi, scendono i numeri delle terapie intensive

L’Aquila. I dati aggiornati a sabato 24 aprile segnano ben 137 nuovi positivi in Abruzzo, tutti d’età compresa tra 4 mesi e 87 anni, meno rispetto a ieri ma aumentano i morti, con ben 9 decessi, 4 in più rispetto alla giornata di ieri.

Il primato di questa macabra classifica va in provincia di Chieti, dove si contano 56 casi, poi 43 in provincia di Teramo, 31 in provincia dell’Aquila, e solo 7 in provincia di Pescara.

Questi i risultati a seguito dei 4.932 tamponi molecolari effettuati e i 2.826 test antigenici. Questo porta i numeri dei guariti a salire raggiungendo quota 58.961 guariti (+354 rispetto alle scorse 24 ore) e 9010 attualmente positivi (-226). Sono 448 ricoverati in area medica (-9), 43 ricoverati in terapia intensiva (-2), 8519 in isolamento domiciliare (-213).