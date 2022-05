Corneli: “Approvata riforma codice appalti, cambieremo anche l’Abruzzo”

L’Aquila. L’onorevole Valentina Corneli, portavoce M5S alla Camera rende noto: “È una buona notizia che ieri alla Camera abbiamo approvato la riforma del Codice degli appalti, con cui abbiamo voluto imprimere al Paese un cambio di passo, in primis culturale, con l’introduzione di criteri, principi e obiettivi orientati alla tutela dei lavoratori, delle categorie più fragili e dell’ambiente”.

“Ed infatti, con un emendamento del MoVimento 5 Stelle, abbiamo introdotto misure atte a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei diritti di lavoratrici e lavoratori nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei. Abbiamo, inoltre, riaffermato il principio della tolleranza zero nei confronti della concorrenza sleale, fondata sull’import di prodotti e servizi che sfruttano, ad esempio, manodopera a basso costo o che sono realizzati generando un forte impatto sugli ecosistemi e sulla salute. E, come avevo promesso qualche settimana fa ai lavoratori abruzzesi, con l’emendamento di cui ero cofirmataria, abbiamo reintrodotto la clausola sociale: in pratica, le ditte che subentrano nella gestione degli appalti pubblici avranno l’obbligo di riassumere il personale precedentemente impiegato. Infine, sempre grazie a nostri emendamenti, siamo riusciti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità.

Un’altra buona notizia è che, sempre ieri, abbiamo approvato in via definitiva la nostra legge sulla trasparenza in sanità, per portare avanti i nostri obiettivi in tema di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, e buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un provvedimento che potrà contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina, perché i cittadini potranno consultare presso un apposito registro telematico istituito sul sito del Ministero della Salute le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di ogni soggetto che opera nel settore della salute. Inoltre, come già avviene in altri ambiti della Pubblica amministrazione, è stato introdotto il whistleblowing, ossia la possibilità di segnalare dall’interno, con adeguate tutele, le condotte poste in essere in violazione del provvedimento tra cui ad esempio le norme che disciplinano la veridicità dei dati e delle comunicazioni fornite dalle imprese.

Nonostante tutte le difficoltà politiche e culturali che incontriamo in questo Paese che non vuole cambiare, noi continuiamo con determinazione a lavorare nella giusta direzione. E un passo per volta riusciremo a cambiare anche l’Abruzzo”.