Cordoglio in Abruzzo per la morte del sindaco di Fallo Alfredo Salerno, domani i funerali

Chieti. Si terranno domani, alle 10.30, nella chiesa di San Giovanni Battista di Fallo i funerali di Alfredo Salerno, sindaco di Fallo, morto a causa di un infarto fulminante a soli 55 anni. Il primo cittadino era nel suo gabinetto in municipio allorquando, attorno alle 17, ha accusato un forte malore e si è accasciato sulla sua scrivania. Una dipendente che aveva sentito dei lamenti è subito accorsa e l’ha trovato esanime. Allertato il 118, i sanitari hanno provato lungamente a rianimarlo, senza esito. Salerno era stato eletto il 10 giugno 2018 con la lista civica Fallo in Movimento. La salma del sindaco è stata portata all’ospedale di Chieti per l’effettuazione di un esame cadaverico esterno disposto dalla procura di Lanciano. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, e gli uomini della stazione di Quadri.

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto al primo cittadino, oggi tra le 14 alle 22, sarà allestita la camera ardente presso la sala consiliare del Comune di Fallo in Via della Rimembranza, 35.