Civitaretenga. C.On.Ven.T.U.S è un progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte partecipata che si sta realizzando a Civitaretenga, piccola frazione di Navelli. Sostenuto dal bando Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che ne ha riconosciuto il valore rendendolo unico vincitore in Abruzzo, ha come ente capofila la Cooperativa di Comunità “Oro Rosso” da sempre attiva per dare alimento alle potenzialità del territorio.

Da Marzo a Luglio il progetto realizzerà una serie di laboratori e residenze artistiche finalizzate alla realizzazione di un grande evento finale che andranno a coinvolgere un ampio pubblico a partire dagli abitanti di Civitaretenga e Navelli. Proprio in questi giorni il TeatroVagante è immerso in una intensa sessione di studio e ricerca creativa sostenuta dal Teatro Stabile d’Abruzzo, affiatato partner di progetto insieme al Comune di Navelli, l’Università degli Studi dell’Aquila e la Fondazione Silvio Salvatore Sarra. Il primo appuntamento aperto al pubblico sarà una sessione residente di 3 giornate professionali di studio dal titolo “Arte è Partecipazione – I processi artistici come motore di rigenerazione dei luoghi e delle comunità” che dal 3 al 5 maggio rifletteranno sull’impatto dei processi artistici nella riattivazione dei territori e sul loro potenziale nel contrasto allo spopolamento degli abitati o alla loro gentrificazione. L’evento è curato da Federico Toso, responsabile del settore Outdoor Arts e Circo di Doc Servizi, e risponde alla missione di promozione e sviluppo della Rete Doc, network di professionisti della cultura e della creatività basato sui valori del modello cooperativo. Le giornate saranno guidate in sinergia con la Federazione Nazionale Arti in Strada, mentor di progetto, e si innesteranno nel solco del proprio ruolo internazionale di promozione di un rapporto costruttivo tra arte e spazio pubblico. Conventus dà voce e forza a un territorio ricco di risorse amplificando la sua vocazione culturale e portando una piccola comunità e i luoghi che vive al centro dell’attenzione nazionale. Per maggiori dettagli sul programma e per saperne di più sul progetto è attivo il sito https://www.conventus.it/.