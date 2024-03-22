L’Aquila. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha certificato la legittimità costituzionale del “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026” di Regione Abruzzo, contenuto nella legge regionale n. 5 del 26/01/2024.

Il Governo ha, invece, deliberato l’impugnativa per la “Legge di stabilità regionale 2024” (l.r. n. 4 del 25/01/2024), seppure ad essere stata segnalata è una sola disposizione contenuta nel provvedimento e cioè l’articolo riguardante “il recupero del patrimonio edilizio esistente”.