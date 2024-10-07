Alto Sangro. Fine settimana all’insegna dei controlli svolti da più di 40 pattuglie che hanno vigilato su tutto il territorio montano. I militari, impiegati già da venerdì scorso, hanno garantito un alto profilo di sicurezza tra la cittadinanza e i tanti turisti che hanno raggiunto le località del comprensorio del Parco Nazionale.

Durante i pattugliamenti, che hanno anche visto la partecipazione di unità cinofile provenienti da Chieti, sono state passate al setaccio intere aree periferiche e cittadine, specie quelle in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile. I controlli hanno riguardato anche 50 attività commerciali, spazi antistanti le scuole secondarie di secondo grado e un centro di accoglienza per immigrati, senza che siano state rilevate anomalie di alcun genere.

I risultati giunti al temine dei servizi hanno fatto registrare l’identificazione di 637 persone con oltre 320 veicoli fermati e controllati, soprattutto lungo dalla SS 83 Marsicana.

Più di 40 le sanzioni contestate direttamente agli utenti della strada, tra motociclisti, automobilisti e camperisti risultati in difetto con la normativa del codice della strada.

Infine, sono stati 26 i punti decurtati dalle patenti dei multati, 5 dei quali hanno subito il ritiro del documento di abilitazione alla guida.

L’importo complessivo delle sanzioni comminate ai trasgressori ha superato i 12mila euro. Vista l’apertura della stagione venatoria 2024/2025, non sono mancati alcuni controlli fatti a una ventina di cacciatori risultati in regola con il possesso delle armi.