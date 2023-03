Pescara. È stato rinnovato oggi l’accordo tra la Regione Abruzzo e la Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo per la concessione, in uso temporaneo e gratuito, di spazi all’interno dello stabile dove ha sede la Dogana nell’ambito portuale di Ortona, per favorire le attività di controllo connesse ai “punti di controllo frontalieri” di cui al Regolamento (UE) 2017/625.

I locali in concessione saranno utilizzati dal personale del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo per i controlli fitosanitari per piante, prodotti vegetali e prodotti in legno, e dal personale del Ministero della Salute per il controllo sanitario di frontiera per i prodotti di origine non animale.

La convenzione, della durata di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno, è stata sottoscritta da Pasquale

Di Meo, Dirigente del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo, e da Davide Miggiano, Direttore Territoriale dell’Agenzia per il Lazio e l’Abruzzo, e consente di mantenere, sul territorio regionale, un punto di controllo frontaliero e conservare, al porto di Ortona, un flusso commerciale importante di prodotti soggetti ai controlli sugli alimenti, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, con ricadute positive per le imprese abruzzesi, in particolare per i comparti dell’industria pastaia e mangimistica, che rivestono un ruolo strategico per l’intera economia regionale.

L’accordo di concessione conferma il ruolo dell’Agenzia nel favorire il sistema economico e industriale del Paese, la volontà di offrire e rendere disponibili servizi utili alle imprese, e la sinergia tra istituzioni quale strumento utile per semplificare le attività imprenditoriali.