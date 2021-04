Controlli straordinari del territorio a Montesilvano, scattano sanzioni: due persone trovate con droga

Pescara. Nel pomeriggio di ieri a Montesilvano, in via Lazio, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare l’illegalità diffusa come furti, scippi, rapine e lo spaccio di droga con la partecipazione di un equipaggio della squadra volante, di due equipaggi della squadra mobile e di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo.

Nel corso del controllo sono state identificate 73 persone, controllati 47 veicoli ed elevate 3 sanzioni per la violazione del Codice della Strada.

Inoltre, una persona residente in uno degli stabili del quartiere è stato trovato in possesso di 34 cartucce a pallettoni con sigla G 12 e di 73 bossoli calibro 12 non denunciati e per questo motivo è stato denunciato per detenzione illegale di parti di munizioni ai sensi dell’art. 697 c.p.

Nel corso del servizio straordinario due persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale (marijuana e hashish) e segnalate in via amministrativa alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.