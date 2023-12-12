L’Aquila. Arriva la delibera che prevede l’assegnazione dei contributi per eventi sportivi ai Comuni della Regione. L’Assessorato allo Sport, guidato da Mario Quaglieri con il Servizio di Politiche Turistiche e Sportive ha effettuato l’istruttoria in merito alla valenza delle manifestazioni proposte, stabilendo la finanziabilità degli eventi. Tra i destinatari dei fondi assegnati ci sono nell’aquilano, i Comuni dell’Aquila, di Castel di Sangro, Civitella Roveto, Gioia dei Marsi, Pacentro, Castel del Monte, Pratola Peligna, San Benedetto dei Marsi e Santo Stefano di Sessanio.

Nella delibera si precisa che i contributi assegnati saranno erogati previa acquisizione da parte dell’Ufficio Programmazione Attività per il benessere sportivo, eventi ed impiantistiche sportive, del Servizio DPH002, della documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli eventi.

La Giunta regionale ha deliberato, quindi:

-di assegnare un contributo finanziario di € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) al Comune di L’Aquila di cui € 15.000,00 per l’evento “Internazionali d’Italia Open di pattinaggio” e € 35.000,00 per l’evento “Trofeo internazionale di Futsal”, €15.000,00 per l’evento nazionale “Il Campione dei Campioni”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) al Comune di Atri per l’evento sportivo nazionale “Atri Cup”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 50.000,00 (Euro cinquantamila /00) al Comune di Castel del Monte per l’organizzazione dell’evento sportivo internazionale 3^ ed. “Nova Eroica Gran Sasso”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Castelli per l’organizzazione dell’evento nazionale “XL Raduno Nazionale Porsche 356”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) al Comune di Castel di Sangro per l’organizzazione dell’evento sportivo internazionale “UEFA Nations League, Italia-Svezia”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 47.000,00 (Euro quarantasettemila/00) al Comune di Chieti di cui: € 7.000,00 per l’organizzazione della manifestazione nazionale Campionato Interregionale “Taekwondo”, € 5.000,00 per la realizzazione dell’evento nazionale torneo tennis Open Memorial Supino, € 15.000,00 per l’evento nazionale “Gran Criterium Vetturette”, € 20.000,00 per la realizzazione della manifestazione internazionale “Fight Clubbing World Championship 2023”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Civitella Roveto per l’organizzazione della manifestazione nazionale Sauli Boxe;

-di assegnare un contributo finanziario di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) al Comune di Controguerra per l’organizzazione dell’evento sportivo nazionale 25^ ed. “Corsa di San Martino”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 20.000,00 (Euro ventimila /00) al Comune di Fara San Martino per l’organizzazione dell’evento nazionale “2° FESTIVAL DELLA MONTAGNA 2023 – FARA SAN MARTINO”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Gioia dei Marsi per la realizzazione dell’evento nazionale parapendio “X-Gioia”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) al Comune di Giulianova (di cui € 15.000,00 per l’evento XX Torneo internazionale di “Basket in carrozzina” e € 10.000,00 per l’evento 15^ ed. Torneo internazionale di basket giovanile “Giugliobasket 2023”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Pacentro per la realizzazione dell’evento nazionale 3^ed. Blockhaus Marathon;

-di assegnare un contributo finanziario di € 86.000,00 (Euro ottantaseimila /00) al Comune di Pescara di cui: € 9.000,00 per l’evento internazionale XII ed. “AIBVC BPER Italian Tour”, € 9.000,00 per l’evento nazionale Campionato Giovanile di Pallacanestro 2023 per la categoria UNDER 15,

€ 9.000,00 per l’evento nazionale Campionati italiani di Kettlebell, € 9.000,00 per l’evento nazionale Manifestazione automobilistica “Circuito di Pescara”, € 20.000,00 per l’evento internazionale Campionati Europei Atletica Leggera Master 2023, € 30.000,00 per l’evento pugilistico internazionale,

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Pratola Peligna per la realizzazione dell’evento “Freestyle Extreme Festival”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) al Comune di San Benedetto dei Marsi per la realizzazione dell’evento “Trofeo Nazionale Calcio a 5 Women”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Comune di Trasacco per l’organizzazione dell’evento sportivo “Trofeo Nazionale di Pallavolo”;

-di assegnare un contributo finanziario di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Comune di Santo Stefano di Sessanio per la realizzazione dell’evento nazionale Ultramaratona del Gran Sasso.