Paglieta. L’Amministrazione di Paglieta informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, come prevede la Legge (n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, art. 11).

La Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, con nota del 29.09.2022 ha fatto pervenire agli Enti ulteriori specifiche in merito all’accesso del contributo per le locazioni. In particolare, a differenza di quanto stabilito negli anni precedenti, possono inoltrare domanda anche coloro che hanno portato in detrazione d’imposta il canone di locazione, prevedendo uno scomputo. Si riporta lo stralcio della comunicazione: “Inoltre, analogamente a quanto sopra indicato, è possibile prevedere lo scomputo dell’eventuale detrazione d’imposta dal contributo spettante ai sensi dell’art. 11 della legge 431/1998.”.

​A tal riguardo, l’Amministrazione comunale di Paglieta rende noto che le persone interessate, quindi i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale, possono far pervenire la loro domanda di concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (relative all’anno 2021). Il bando e il modulo di domanda, con i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda stessa, sono consultabili e scaricabili sul sito dell’Ente. Il termine per inviare l’apposita documentazione è fissata entro il 25 ottobre prossimo, preferibilmente in modalità telematica e secondo le indicazioni indicate nell’avviso, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Paglieta.