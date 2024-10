L’Aquila. Dal 5 partono i saldi in Abruzzo, le previsioni a carattere nazionale sono che 16 milioni di famiglie faranno shopping scontato, per un giro d’affari di 5 miliardi di euro. La voglia di spendere da parte dei

consumatori c’è e questo è positivo, visto che il settore della moda ha contribuito in maniera determinante al contenimento dell’inflazione.

I saldi rappresentano una opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Ascom Abruzzo: “Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità delle nostre città e borghi e contribuisce all’occupazione in Italia. Noi consigliamo di rivolsi al commerciante di fiducia , che una volta di più potrà fornire buon consiglio giusto su cosa acquistare. Consigli per i saldi. Cambi: la possibilità di cambiare il capo è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato. Prova dei capi: non c’è l’obbligo. Pagamento: le carte di credito devono essere accettate. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibile di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante indicare il prezzo normale di vendita e lo sconto, con prezzo finale”.