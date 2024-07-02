L’Aquila. Conto alla rovescia per i saldi estivi in Abruzzo: al via da sabato. Un momento molto atteso per chi ama fare compere e cercare offerte e occasioni approfittando degli sconti.

I saldi proseguiranno fino ai primi di settembre. La spesa media prevista si aggirerà attorno ai 230 euro a testa, cifra destinata a ridursi drasticamente nei nuclei familiari con 3 o 4 persone. “Le vendite di fine stagione sono sempre le stesse”, come spiegano Federazione moda Italia e Confcommercio. I commercianti hanno l’obbligo di esporre chiaramente, accanto a ogni prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. Alcuni negozi possono far accedere i clienti iscritti a programmi di fedeltà a sconti in anteprima, i pre-sconti. Gli articoli in saldo devono essere separati da quelli venduti a prezzo pieno. In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha il diritto di richiedere la sostituzione dell’articolo o il rimborso del prezzo, purché esibisca lo scontrino, che è quindi importante conservare.