San Salvo. Abruzzo terra fortunata al gioco, dopo le vincite milionarie da record dei giorni scorsi, di nuovo un abruzzese baciato dalla dea bendata. Il 10eLotto premia l’Abruzzo: come riporta Agipronews, a San Salvo, in provincia di Chieti, è stato centrato un 9 da 100mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 620 milioni dall’inizio dell’anno.