Pescara. Le elezioni amministrative in Italia del 2024 si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, in contemporanea alle elezioni europee. “Le imminenti elezioni amministrative di giugno – scrive in una nota Luigi D’Eramo, segretario della Lega Abruzzo e sottosegretario del governo al Masaf – rappresenteranno la conclusione di un mandato segnato dal grande lavoro portato avanti dagli uomini e dalle donne della Lega e da tutto il centrodestra.



Concretizzare la vittoria a Pescara, Montesilvano e Giulianova – prosegue D’Eramo – è fondamentale per confermare l’apprezzamento per il lavoro svolto, ma soprattutto per realizzare fino in fondo l’Abruzzo del futuro.



Per questo, – conclude la nota – è necessario non sbagliare nulla, garantendo candidature solide e condivise, sostenute e amate, con dei programmi in linea con le sfide che ci attendono”, conclude.