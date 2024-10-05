Pescara. “Nemmeno la pioggia può fermare l’entusiasmo e la dedizione dei nostri ragazzi” – queste le parole di Luca Conti, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, in occasione della campagna di tesseramento 2024. Nonostante le avverse condizioni meteo, i giovani di Forza Italia continuano a essere presenti su tutto il territorio regionale, con iniziative attive in tutte le province.

“L’impegno che stiamo dimostrando è segno di una passione che va oltre ogni ostacolo – ha dichiarato Conti –. Siamo al fianco del Partito, in collaborazione con le strutture provinciali, per avvicinare sempre più giovani ai nostri ideali di libertà, crescita e futuro per l’Italia. Siamo fieri di essere una forza presente e operativa ovunque, da L’Aquila a Pescara, da Teramo a Chieti.”

La campagna di tesseramento sta coinvolgendo un numero crescente di ragazzi e ragazze che condividono i valori di Forza Italia e vogliono dare il proprio contributo al futuro del Paese. Un lavoro che si svolge in stretta sinergia con il Partito e sotto la guida del Coordinatore Regionale di Forza Italia Abruzzo, l’On. Nazario Pagano.

“Grazie al sostegno di figure come l’On. Pagano, il nostro lavoro sul territorio si rafforza ogni giorno di più – ha concluso Conti –. La sua leadership e il suo supporto ci motivano a fare sempre meglio per rappresentare i giovani abruzzesi all’interno di una forza politica che guarda al futuro con fiducia e ottimismo.”