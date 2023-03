Pescara. C’è il tema dei rincari dei canoni del Consorzio di bonifica centro all’interno della richiesta di una seduta urgente della III Commissione regionale, avanzata dai consiglieri della Regione Abruzzo Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Marianna Scoccia e Americo Di Benedetto.

“Nei giorni scorsi il Comitato ‘Bonifica sostenibile’ ha presentato una petizione sottoscritta da 1100 cittadini che chiedono il blocco dei rincari e avanzano richieste di sostegno al comparto agricolo. Temi non più eludibili e che necessitano di chiarezza da parte della Giunta regionale. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere l’appello contenuto nella petizione e richiedere una convocazione urgente della Commissione” dichiarano in una nota i consiglieri.

“La seduta della Commissione sarà occasione per conoscere ed affrontare anche l’attuale situazione economica

e finanziaria dei consorzi di bonifica abruzzesi, per anni commissariati e in sofferenza, come abbiamo più volte

denunciato. Nella nostra regione la Giunta Marsilio insiste, da 4 anni e al di fuori di ogni previsione legislativa,

nel tenere bloccati i Consorzi, rinviando sine die il rinnovo degli organismi” prosegue la nota. “Dedicare

attenzione a riorganizzare il comparto agricolo, certamente non è stata una priorità di questo governo regionale,

con gravi danni per tutte le aziende del territorio e soprattutto per l’economia dell’intero Abruzzo. Questa

situazione non è più sostenibile” concludono i consiglieri.