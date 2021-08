Consiglio regionale, Mariani chiede priorità per emergenza incendi: “No a norme intruse”

L’Aquila. “Questa mattina, all’apertura delle Commissioni 1 e 2 in seduta congiunta in Consiglio Regionale, ho voluto fare un accorato appello alle forze di maggioranza e opposizione: davanti all’emergenza incendi che ha flagellato l’Abruzzo nelle ultime 48 ore oggi in Consiglio non vengano presentate “norme intruse” ed emendamenti vari di natura economica che siano slegati da situazioni di comprovata urgenza o che non riguardino l’emergenza incendi che ha coinvolto Pescara, la Costa dei Trabocchi e altre zone dell’Abruzzo duramente colpite”. Lo dichiara in una nota il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani.

“Se dobbiamo fare uno sforzo per reperire risorse”, sottolinea Mariani, “credo sia sacrosanto farlo solo per destinarle ai territori colpiti dagli incendi che hanno subito danni importanti”.