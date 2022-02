Consiglio regionale: dai 250mila euro all’Arap per Expò di Dubai ai fondi per gli impianti sciistici fino alla Tua

L’Aquila. Nel corso dei lavori di questa mattina sono stati discussi in consiglio regionale i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Smargiassi, “Chiusura residenza per anziani Santa Maria del Monte’”; interpellanza del consigliere Stella, “Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ater di Chieti”; interpellanza del consigliere Pepe, “Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA): Organizzazione dell’ufficio di esercizio dell’area produttiva di Teramo/Giulianova – Chiarimenti circa l’ordine di servizio n. 587/2021 del 3.12.2021 avente ad oggetto ‘Trasferimento per esigenze di servizio’”; interpellanza del consigliere Paolucci, “Fusione per incorporazione delle Società FIRA S.p.A. e Abruzzo Sviluppo S.p.A”.; interpellanza del consigliere Blasioli, “Stato dei rimborsi alle associazioni di protezione civile impegnate nella pandemia”; interpellanza del consigliere Pettinari, “Trasferimento nella nuova sede del Distretto Sanitario di Base di Via Rieti a Pescara e modalità di utilizzo, da parte della ASL di Pescara, dei fondi nazionali destinati alla lotta al Covid-19”; interpellanza del consigliere Taglieri, “Criticità nella gestione del personale di TUA S.p.A.”.

L’Assemblea legislativa regionale ha poi approvato all’unanimità il progetto di legge “Interventi a favore del mototurismo” al fine della valorizzazione del territorio e la promozione di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o di crearne di nuovi.

Il Consiglio regionale ha approvato con 18 voti favorevoli, e 11 astenuti, il Piano Sociale Regionale 2022-2024. Attraverso il Piano Sociale, la Regione Abruzzo si propone di realizzare una pianificazione per il benessere diffuso delle comunità locali; costruire una co-programmazione con il territorio in grado di leggere le trasformazioni sociali che interessano le aree urbane e quelle interne della regione; valorizzare i saperi comuni ponendo attenzioni alle interazioni e alle relazioni tra attori istituzionali, professionali, del terzo settore e dei cittadini; considerare i servizi sociali come luoghi dei bisogni a cui rispondere in modo integrato per la complessità che esprimono. Il Piano Sociale si pone come strumento di promozione per una programmazione strategica e integrata, in cui vengono gestite e messe a sistema le varie risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali, fornendo indirizzi e stimoli, favorendo forme di coordinamento del sistema dei servizi e delle politiche sociali, socio-sanitarie, lavorative, dell’istruzione, abitative, welfare aziendale e della filantropia. A oggi le risorse a disposizione, comprese quelle previste dal PNRR, ammontano a oltre 425 milioni con la spesa pro capite che viene incrementata da 60 a 86 euro. Successivamente è stata approvata all’unanimità la mozione che chiede un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico a tutela dell’emittenza televisiva locale.

Il Consiglio regionale ha approvato, con 17 voti a favore, il progetto di legge recante “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”. All’interno del provvedimento sono previsti una serie di interventi che riguardano, tra gli altri: gli ombreggi di agriturismi e agricamping; la formazione del personale delle Polizie locali; contributi a Anfaas di Giulianova (20 mila euro) e Istituto Braga di Teramo (20 mila euro); il contrasto allo spopolamento dei Comuni di montagna e per agevolare l’inserimento dei pediatri di libera scelta; l’Agenzia regionale di Protezione civile (3 milioni 467 mila euro per il 2022 e 3 milioni 440 mila euro per il 2023 e per il 2024); 25 mila euro per il Piano dei Bacini sciistici; ulteriori risorse (250 mila euro) destinate ad Arap per l’Expo di Dubai; 500 mila euro per ciascuna annualità, dal 2022 al 2024, per l’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e altre attività in favore dei malati oncologici sottoposti a chemioterapia; supporto al sistema agricolo e agroalimentare (293 mila euro); risorse destinate a Tua per la gestione delle emergenze correlate alla pandemia (120 mila euro per ciascuna annualità per il periodo 2022-2024); proroga della sanatoria per l’assegnazione provvisoria nelle case di edilizia residenziale pubblica; “autorizzata la reiscrizione di quote vincolate ed accantonare del risultato di amministrazione 2021 per l’importo complessivo di 50 milioni di euro”. Successivamente è stato approvato all’unanimità il regolamento al “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” con specifico riferimento alle “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.

Il provvedimento va a disciplinare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, nonché i criteri per il calcolo degli eventuali canoni. Infine, approvata all’unanimità anche la Risoluzione urgente che impegna il Presidente della Giunta: a testimoniare presso il Governo la necessità di una forte risposta coordinata dell’Unione europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte affinché vengano intraprese tutte le azioni e le mobilitazioni necessarie per garantire una de-esclation politico-militare della situazione, del rispetto del diritto internazionale e della sovranità e indipendenza dell’Ucraina; a esprimere in tutte le sedi politiche e istituzionali solidarietà e sostegno nei confronti delle popolazioni ucraine, nella difesa della propria sovranità internazionale riconosciuta, e la forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra.

Passa all’unanimità la risoluzione PD sull’attacco all’Ucraina. I consiglieri: “Ferma condanna e totale solidarietà alle popolazioni colpite. La Regione supporti l’azione del Governo”

Sì unanime del Consiglio regionale alla risoluzione urgente dei consiglieri del gruppo Pd sull’attacco delle forze militari russe all’integrità territoriale, internazionalmente riconosciuta, dell’Ucraina. Il testo votato impegna l’esecutivo regionale a testimoniare presso il Governo “la necessità di una forte risposta coordinata dell’Unione Europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per garantire una de-escalation politico-militare della situazione e del rispetto del diritto internazionale e della sovranità ed indipendenza dell’Ucraina”. La risoluzione, inoltre, chiede al Governo regionale di esprimere in tutte le sedi politiche e istituzionali solidarietà e sostegno nei confronti alle popolazioni ucraine nella difesa della propria sovranità internazionalmente riconosciuta.

Cardinali: “Intervento in favore di agriturismi e agricamping per gli ombreggi”

“Con l’emendamento a mia firma, approvato oggi in Consiglio regionale, finalmente anche gli agriturismi e agricamping, sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, potranno partecipare ai bandi pubblici attivati dai Comuni per i servizi di ombreggio; in altri termini si tratta della concessione di parti di spiaggia per la collocazione di ombrelloni. Fino a oggi, infatti, queste tipologie di attività ricettive non erano mai state inserite nelle procedure di assegnazione. L’ascolto del territorio mi ha portato a un’azione legislativa volta a dare un segnale concreto per un settore che oggi più che mai ha bisogno di tutto il nostro sostegno”. È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali.

Montepara: “Approvato emendamento per la formazione della polizia locale”

Il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara esprime “grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento, presentato su sua iniziativa, riguardante importanti interventi per la formazione del personale in forza alle Polizie locali abruzzesi. L’aggiornamento continuo degli agenti – sottolinea Montepara – risulta oggi ancora più importante vista l’intensificazione delle attività soprattutto in materia di sicurezza e controllo del territorio. Si tratta di un primo passo verso il potenziamento della Polizia locale che ogni giorno è impegnata su molteplici fronti a tutela di tutti i cittadini”.

Sospiri su approvazione piano sociale: “Risorse certe come mai prima”

“Risorse triplicate e copertura di tutte linee del Piano Sociale Regionale come mai prima era accaduto”. È il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, dopo l’approvazione dell’Assemblea legislativa del Piano sociale 2022-2024. “Nel prossimo triennio la Regione Abruzzo metterà in campo più di 400milioni di euro, comprese le risorse del PNRR, che andranno a sanare le fragilità sociali della nostra regione. Gli assi portanti del Piano spaziano dalle politiche della famiglia e la tutela dei minori, ai giovani, alla disabilità, con particolare attenzione al contrasto delle povertà e la violenza di genere”. “Un ringraziamento particolare va all’assessore Pietro Quaresimale – sottolinea Sospiri – che ha guidato il processo di redazione e reperimento delle risorse. Riconosco, inoltre, l’apporto delle opposizioni che, nonostante l’astensione al voto, hanno stimolato il percorso di ascolto degli attori sociali e che saranno preziosi anche in fase di attuazione dei provvedimenti”.