Consiglio regionale: A24 e A25 arrivano in commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre martedì 4 ottobre, alle 10, con la riunione della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Sarà discusso il progetto di legge “Disciplina del sistema culturale regionale”, con le audizioni dei seguenti soggetti: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e di Teramo e L’Aquila, soprintendente Cristina Collettini; Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Abruzzo e del Molise, soprintendente Domenico Leone; Direzione regionale Musei Abruzzo, direttrice Federica Zalabra.

Lo stesso martedì, con inizio alle 14, è convocata in seduta straordinaria, la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. Saranno esaminati due progetti di legge: “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di intervalli di manutenzione fluviale e compensazione” (audizioni: CIRF – Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale); “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio: modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983 n.18 e 15 ottobre 2012 n. 49 e ulteriori disposizioni” (audizioni: Legambiente, Slow Food Abruzzo – Molise, Italia Nostra).

Infine, saranno discusse la risoluzioni presentate dal consigliere regionale Antonietta La Porta sul “Declassamento autostrade abruzzesi A24/A25” e l’altra dedicata al “Trasporto ferroviario abruzzese inerente il rinnovo del contratto di servizio a Trenitalia in scadenza il 31/12/2023”.

Giovedì 6 ottobre, alle 10.30, si riunirà la Commissione di vigilanza per una richiesta di chiarimento, presentata dal consigliere Simone Angelosante, in merito al rinnovo dei membri del Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo e/o Delegato al Collegio nazionale. Sull’argomento saranno ascoltati il presidente del Collegio “Maestri di sci Abruzzo”, Francesco Di Donato e l’assessore regionale Guido Quintino Liris.

Lo stesso giovedì, alle ore 12.00, è prevista la seduta straordinaria della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”. Saranno discussi i seguenti provvedimenti amministrativi: “Bilancio di previsione Consiglio regionale 2022/2024 – Annualità 2022 – II Variazione: Ricognizione economie e implementazione degli stanziamenti su capitoli di spesa obbligatoria”; “Approvazione Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2016”; “Bilancio Consolidato della regione Abruzzo per l’anno 2016 – Rettifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n.231/C del 19 04 2018”; “Approvazione Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2017”; “Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2017 – Rettifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1004/C del 28 12 2018”.

La Prima Commissione, inoltre, esaminerà i seguenti progetti di legge: “Normalizzazione del sistema regionale dei servizi alle persone in ambito sociale”; “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici” (audizioni del Dirigente regionale, Sabatino Belmaggio e del Presidente dell’ANCI Abruzzo, Gianguido D’Alberto).

La settimana politica si chiude giovedì 6 ottobre, alle ore 15.30, con la Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”. In apertura dei lavori saranno ascoltate le Organizzazioni Professionali Agricole (OPA) in merito alla richiesta di rinvio delle elezioni dei Consorzi di bonifica formulata da CIA, Copagri e Confagricoltura. Sarà poi esaminato il progetto di legge, “Disciplina del sistema turistico regionale” e la risoluzione del consigliere Pietro Smargiassi, “Nuovo polo logistico Amazon – situazione lavori pendolari”.