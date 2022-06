Consiglio provinciale dell’Aquila, approvato bilancio di previsione finanziario

L’Aquila. Il Consiglio Provinciale dell’Aquila si è riunito questa mattina alle 11, presso l’Ufficio del Presidente in Via Monte Cagno 3.

I punti all’ordine del giorno sono stati i seguenti:

– Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024;

– Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati

Entrambi i punti sono stati approvati all’unanimità, unico assente il Consigliere Fabio Camilli. Per l’anno 2022 le spese di gestione ammontano ad un totale di 54 milioni di euro, mentre le spese correnti ammontano complessivamente a 42 milioni di euro. La previsione degli investimenti totali per il triennio 2022-2024 è invece di circa 145 milioni di euro.

A questo primo Consiglio Provinciale seguirà l’Assemblea dei Sindaci della Provincia dell’Aquila convocata, per il parere di competenza, 1^ convocazione per il giorno 07/06/2022, alle ore 8.00, presso l’Ufficio del Presidente nella sede provinciale ed in 2^ convocazione per il giorno 08/06/2022 alle ore 10:00, presso la Sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nella “Sala Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo in Via Michele Jacobucci 4, a L’Aquila.

In seguito all’Assemblea dei Sindaci, alle 15:30, presso l’ufficio del Presidente, si terrà un ulteriore Consiglio Provinciale volto a deliberare l’approvazione definitiva del bilancio.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha espresso grande soddisfazione poichè si tratta di “investimenti estremamente importanti volti a migliorare la qualità del territorio” confermando inoltre che “la Provincia ha previsto assunzioni di diverso livello per rinforzare i propri settori”.