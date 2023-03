L’Aquila. Sono 5 le leggi della Regione Abruzzo che hanno superato l’esame del Consiglio dei ministri che, nel corso dell’ultima seduta, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato nel complesso 14 provvedimenti di regioni e province autonome.

I testi, approvati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, che quindi non saranno impugnati, riguardano alcuni debiti fuori bilancio: il pagamento a favore di Formez PA della quota associativa annualità 2019, il Progetto “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation” LIFE CALLIOPE”, la fornitura del servizio di “iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva”, oltre alla legge n. 4 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Ok dal Consiglio dei Ministri anche alla l.r. n. 5 del 11/01/2023, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”.