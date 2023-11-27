Giulianova. Il Presidente Matteo Francioni ha convocato una seduta di Consiglio Comunale per giovedì prossimo, 30 Novembre, alle 16.30. Tra i punti all’ordine del giorno, la variazione al bilancio di previsione, l’approvazione del piano regolatore cimiteriale, la costituzione del Gal Pesca Abruzzo.
1. Approvazione verbali sedute del 28/09/2023 e del 02/10/2023;
2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
3. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Decreto ingiuntivo n. 1036/2020 – R.G. n. 2677/2020 – Atto di precetto del 15.02.2021 – Comune di Giulianova c/Di Raimondo Claudio;
4. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Corte d’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 415/2020 Trivelli Antonio + 1 c/ Comune di Giulianova + 1;
5. Piano Regolatore Cimiteriale – Approvazione.
6. Costituzione G.A.L. PESCA ABRUZZO per la partecipazione al Bando di selezione strategie CLLD Adesione alla Società consortile e approvazione Statuto “GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l.”.
7. Ordine del giorno urgente prot. n. 447002 del 26/10/2023 presentato dal Cittadino Governante ad oggetto: Il Centro Alzheimer e il distretto sanitario non possono coesistere. La RSA di Bivio Bellocchio sia destinata interamente al Centro per le demenze con annesso centro diurno per l’Alzheimer;
8. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 – Anno 2023. Approvazione 1° Aggiornamento.